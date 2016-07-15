Україна збільшила імпорт природного газу зі Словаччини в 4 рази – до 2 мільйонів кубометрів на добу, в порівнянні з попередньою добою, коли обсяг імпорту зі Словаччини складав всього 0,5 мільйона кубометрів.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар оператора вітчизняної газотранспортної системи - держкомпанії "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Україна збільшила імпорт газу зі Словаччини в 4 рази – до 2 мільйонів кубометрів на добу", - написав він.

Також повідомляється, що Україна вже 231 день не імпортує природний газ з Росії.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

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З 1 червня, за даними оператора газотранспортної системи Словаччини - компанії Eustream, Україна скоротила добовий імпорт природного газу зі Словаччини вчетверо порівняно з показниками травня поточного року – до 488 тисяч кубометрів. При цьому, у травні Україна імпортувала в середньому зі Словаччини газ обсягом 1,9 мільйона кубометрів на добу.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 2 по 9 липня збільшилися на 1,2%, або на 115 мільйонів кубометрів, - до 9,844 мільярда кубометрів з 9,729 мільярда кубометрів.

"Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.