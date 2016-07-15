"Центренерго" хоче купити у компанії Ахметова вугілля на 1,6 мільярда

Наглядова рада державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» дала попередню згоду на придбання вугілля у «ДТЕК Свердловантрацит» до кінця 2016 року на суму 1,6 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з ринку цінних паперів.

Згідно з повідомленням, дане рішення спостережної ради компанії було прийнято 16 червня.

Відзначається, що вартість угоди дорівнює 24,3% від вартості активів «Центренерго», які за підсумками 2015 року оцінювалися в 6,6 млрд грн.

У січні-лютому 2016 року в ЗМІ з'явилася інформація, що під виглядом вугілля з ПАР для «Центренерго» поставляється антрацит із зони АТО. При цьому контролюють цей процес люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь в переговорах України і Росії щодо врегулювання війни на Донбасі, а також є кумом президента Росії Володимира Путіна.

4 лютого 2016 року тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що заперечує інформацію про закупівлю вугілля для «Центренерго» із зони АТО під виглядом вугілля з Південно-Африканської республіки, яке значно дорожче.

3 березня директор інвестиційного департаменту «Центренерго» Владислав Сагирь повідомив, що його компанія планує в поточному році перевести роботу блоків №2 та №5 Зміївської теплоелектростанції (всього 10 блоків) із споживання дефіцитної антрацитної марки вугілля на газове, яке в країні видобувається з надлишком. Його слова були підтверджені заявою міністра енергетики Ігоря Насалика, який озвучив вартість такого переобладнання - 175 млн грн.

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13 липня політичний експерт Володимир Манько в своїй колонці «Вугілля, що вбиває наших солдатів» повідомив, що «Центренерго" продовжує поставляти з окупованих територій Донецької та Луганської областей антрацитове вугілля, видаючи його за паливо ПАР, яке завозиться в Україну через Росію.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі.

Через російську агресію і дії бойовиків на сході України, де розташована більшість шахт, які видобувають вугілля марки «А» (антрацит), половина вітчизняних ТЕС (на антрациті працюють 7 з 14) час від часу відчувають перебої в постачаннях цього палива з Донбасу. Крім того, Росія часто робить спроби зупинити експорт антрациту в Україну. Щоб не наражати на небезпеку роботу енергосистеми, Україна ще в 2014 році прийняла рішення імпортувати вугілля з Південно-Африканської Республіки.

«ДТЕК Свердловантрацит» входить до складу енергетичного холдингу ДТЕК, який належить Рінату Ахметову. Ця компанія здійснює видобуток і збагачення антрациту і розташована в Должано-Ровенецькому геолого-промисловому районі на сході України (м. Свердловськ, Луганська обл. – неокупована територія). На балансі підприємства – 17 пластів з промисловими запасами антрациту 213,5 млн. тонн, на сьогодні розробляється 6 пластів із промисловими запасами 67,6 млн тонн.