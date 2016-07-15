Росія з серпня знижує мито на експорт нафти на 6%

Експортне мито на російську нафту з 1 серпня 2016 року зменшиться на 6% і складе 90,1 долара за тонну проти 95,9 долара місяцем раніше, повідомляє Росбалт з посиланням на матеріали Міністерства фінансів РФ.

"Як зазначає Мінфін, середня ціна на нафту російської експортної марки Urals за період моніторингу з 15 червня по 14 липня 2016 року склала 44,88 долара за барель, або 327,6 долара за тонну. Таким чином, згідно з розрахунками міністерства, експортне мито на нафту в РФ з 1 серпня 2016 року знизиться на 5,8 долара і складе 90,1 долара за тонну", - йдеться в повідомленні.

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При цьому мито на високов'язку нафту зменшиться до 10,9 долара з 11,6 долара. Пільгова ставка мита на нафту для низки родовищ Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища у зв'язку з новою формулою розрахунку, прийнятою в рамках податкового маневру в нафтовій галузі, з 1 лютого 2015 року залишиться на нульовому рівні.

Мито на світлі нафтопродукти та масла складе 36 долара за тонну, на темні - 73,8 долара. Мито на експорт товарного бензину знизиться до 54,9 долара, прямогонного (нафта) - до 63,9 долара з 68 долара за тонну. Мито на зріджений газ збережеться на нульовому рівні.

Мито на кокс знизиться до 5,8 долара з 6,2 долара за тонну.