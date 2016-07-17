Україна накопичила 10 мільярдів кубів газу в сховищах

Станом на 16 липня в українських підземних сховищах (ПСГ) знаходиться 10,009 млрд кубометрів газу. Вони заповнені на 32,34%, повідомляється на сайті Асоціації європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Найбільший обсяг газу зберігається в Більче-Волицько-Угерському сховищі на Західній Україні – 5,018 млрд кубометрів. Читайте такожУкраїна збільшила імпорт газу зі Словаччини в 4 рази За минулу добу в ПСГбуло закачано 23,24 млн кубометрів газу, передає ZN.UA. Причому найактивніше заповнювалися сховища – Більче-Волицько-Угерське (7,34 млн куб. м на добу), Дашавське (7,52 млн куб. м ) і Краснопартизанское (6,65 млн куб. м).

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