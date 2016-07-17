Енергоблок №1 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі

Енергоблок №1 Хмельницької АЕС 16 липня в 12.27 відключений від енергомережі до 24.00 24 липня 2016 року, згідно з поданою заявкою у зв'язку з наявністю протікання по парогенератору ПГ-1.

Як сьогодні повідомили УНІАН у НАЕК "Енергоатом", обладнання другого енергоблоку ХАЕС працює в заданому режимі.

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Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987-му і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.