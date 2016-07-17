РФ продовжує вести бурові роботи на морському шельфі України – ДПСУ

Про це йдеться у заяві на сайті Державної прикордонної служби України.

«16-17 липня цього року кораблем Морської охорони Держприкордонслужби у взаємодії з літаком Військово-морських сил ЗС України виявлено та задокументовано факт відбуксирування самопідйомної бурової установки (СПБУ) «Сиваш» з рейду порту н.п. Чорноморське (тимчасово окупована територія АР Крим) в район Голіцинського газового родовища, яке розташоване у В(М)ЕЗ України», - йдеться у заяві.

Читайте такожМЗС розцінює переміщення Росією бурових установок у Чорному морі як грабіж та вимагає повернути їх

У Держприкордонслужбі зазначили, що у 2014 році вказана платформа, яка належить ДАТ «Чорноморнафтогаз», була незаконно захоплена РФ під час анексії Криму.

«Дана діяльність пов’язана з продовженням РФ незаконних розвідувально-бурових робіт на морському шельфі України, що є грубим порушенням норм Конвенції ООН з морського права та Закону України «Про виключну (морську) економічну зону України». Екіпажам буксиру та СПБУ «Сиваш» було наголошено про виявлені порушення та відповідальносты за незаконне здійснення будь-якої діяльності у В(М)ЕЗ України», - йдеться у заяві прикордонної служби.

Читайте такожУ "Народному фронті" запропонували уряду вибити з "Газпрому" всі борги за транзит і використати їх на потреби українців

Також наголошується, що під час обстеження району родовища на бурових установках та платформах прикордонники зафіксували перебування озброєних осіб.

За фактами порушення міжнародного Морського права та законодавства України Держприкордонслужба проінформувала профільні міністерства.

Як зазначається у заяві, Міністерство закордонних справ України готує ноту, яка буде офіційно доведена РФ.