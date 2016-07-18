Нафта дорожчає на новинах з Туреччини

Вартість нафти в ході торгів понеділок показує позитивну динаміку, відіграючи дані статистики із США та повідомлення про події в Туреччині, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:10 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,46% - до 47,83 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,19% - до 46,74 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Річна інфляція у США в червні склала 1% проти прогнозу в 1,1% в місячному вираженні - 0,2% проти прогнозу в 0,3%. Однак базова інфляція за винятком цін на продукти харчування та енергоносії - за червень у місячному вирахуванні склала 0,2%, а в річному вираженні досягла 2,3%, що збіглося з прогнозами. Обсяг роздрібних продажів в США в червні в місячному вираженні зріс на 0,6% - очікувалося зростання лише на 0,1%. Обсяг роздрібних продажів, виключаючи автомобілі і комплектуючі, зріс на 0,7% до травня проти прогнозу в 0,4%.

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Позитивні статдані зі США призвели до зростання оптимізму серед інвесторів щодо збільшення попиту на ринку "чорного золота". "Це були чергові сильні дані з роздрібних продажів, які показують хороший зростання ВВП у другому кварталі", - сказав агентству Reuters головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер (Ric Spooner).

У п'ятницю ввечері керівництво Туреччини повідомило про спробу військового перевороту в країні. Зі свого боку військові заявили про перехід влади до їх рук. Вранці в суботу бунтівні військові почали здаватися. Влада Туреччини заявила, що спроба путчу провалилася. Турецькі правоохоронці вже затримали майже 3 тисячі осіб, серед них військові чини вищої та середньої ланки. В результаті спроби держперевороту загинуло, за останніми даними, 265 осіб, серед них 104 бунтівника.

"Незважаючи на перспективу зниження попиту на ризикові активи після спроби перевороту в Туреччині, подія має надати потенційну підтримку цінам на нафту з боку питання про постачання", - наводить агентство думку експертів банку ANZ.