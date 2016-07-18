ExxonMobil хоче купити нафтогазову компанію InterOil Corp за $2,2 мільярда

Американська ExxonMobil Corp. зробила пропозицію нафтогазової компанії InterOil Corp про її купівлю, повідомляє Прайм з посиланням на заяву InterOil.

"Австралійська Oil Search в травні цього року отримала від незалежної InterOil попередню згоду на її купівлю за 2,2 мільярда доларів. Проте в кінці червня InterOil повідомила, що отримала ще одну пропозицію. Угода Oil Search і InterOil дозволяє другої одночасно вести переговори з декількома потенційними покупцями", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в компанії можливу операцію не коментували.

"Згідно з пропозицією ExxonMobil, акціонери InterOil отримають по 45 доларів за кожну звичайну акцію. З урахуванням кількості звичайних акцій InterOil, що випущені та знаходяться в обігу, вартість операції може скласти 2,245 мільярда доларів", - підкреслює видання.

Тепер компанія Oil Search протягом трьох днів, до 21 липня включно, може при бажанні представити зміни в угоду з InterOil. Незважаючи на пропозицію ExxonMobil, рада директорів InterOil рекомендує акціонерам схвалити пропозицію Oil Search, наголошується в релізі.

ExxonMobil, штаб-квартира якої знаходиться в штаті Техас, є найбільшою приватною нафтовою компанією в світі та однією з найбільших за розміром капіталізації.