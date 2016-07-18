Україна відновила імпорт газу з Польщі

Україна, у зв'язку з необхідністю поповнювати запаси газу для проходження опалювального сезону, з 16 липня збільшила імпорт газу зі Словаччини вчетверо – до 8,8 мільйона кубометрів, а також відновила імпорт палива з території Польщі.

Про це у Facebook написав прес-секретар держкомпанії "Укртрансгаз" Максим Білявський.

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"Україна в суботу відновила поставки газу з Польщі до 0,3 мільйона кубометрів/добу; знову в 4 рази збільшила імпорт із Словаччини до 8,8 мільйона кубометрів на добу", - написав Білявський.

За інформацією словацького оператора ГТС компанії Eustream, 18 липня Україна подала заявку на імпорт газу зі Словаччини в обсязі 7,8 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

"Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.