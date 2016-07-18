Україна з початку року скоротила видобуток нафти і газового конденсату

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні в січні-червні 2016 року скоротилася порівняно з січнем-червнем 2015 року на 10,2% – до 1,1 мільйона тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, підприємства "Нафтогазу України" (компанії "Укргазвидобування" і "Укрнафта") за січень-червень 2016 року знизили видобуток нафти і газового конденсату на 9,2%, порівняно з першим півріччям 2015 року, до 1 мільйона тонн.

У червні поточного року Україна видобула 18,4 тисячі тонн нафти і газового конденсату, що на 9,3% менше, ніж у червні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, видобуток нафти в Україні в січні-травні 2016 року (без урахування анексованого Росією Криму та зони АТО) скоротилася у порівнянні з січнем-травнем 2015 року на 11,6% – до 691 тисячі тонн.

Видобуток нафти і газового конденсату в Україні 2015 року скоротився порівняно з 2014 роком на 11,8% – до 1,801 мільйона тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є "дочки" НАК "Нафтогаз України" - "Укргазвидобування" і "Укрнафта", в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.