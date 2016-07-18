Ціна нафти на рівні $40 є пороговим значенням для Росії - Bloomberg

При ціні на нафту в $100 за барель президент Росії Володимир Путін «виплеснув $40 млрд» на Олімпійські ігри в Сочі і взяв участь у двох військових конфліктах, а при ціні в $40 за барель виступав в німецькому бундестазі і створював Резервний фонд, пише Bloomberg.

З посиланням на опитаних експертів агентство назвало «реформаторську» ціну на нафту для Росії, тобто той рівень нафтових цін, за яких російський істеблішмент все ж запустить «маховик інституційних реформ».

Читайте такожПорошенко і Алієв домовилися відродити "Одеса-Броди" для транспортування нафти в Європу«Світові ціни на нафту на рівні $40 є пороговим значенням для Росії. Опускаючись нижче, влада змушена вдаватися до структурних реформ, рівень $40 і вище достатній для підтримання діючої системи на плаву», — відзначає агентство.

Видання нагадує, що за десятиліття «нафтового буму» Росія отримала близько $2,1 трлн виручки від продажу енергоресурсів, що призвело до такого добробуту росіян, якого вони не бачили ще ніколи у своїй історії. У цей період економіка в середньому зростала на 5% ВВП, однак останні два роки Росія провела в рецесії, що «створило або майже створило передумови для капітального ремонту системи».

«За $30 за барель можновладці ініціювали метушню, однак при ціні $50 вони заспокоїлися», — відзначає головний економіст Інституту сучасного розвитку, професор Євген Гонтмахер. Він також підкреслив, що запуск реформ — «це дуже ризикована справа».

Старший економіст S&P Global Ratings Тетяна Лисенко зазначає, що нафтові ціни зростають, однак питання полягає в тому, «куди саме вони підуть». Від динаміки цін і залежить вектор політики Росії, зазначає агентство, порівнюючи нинішню Росію з Радянським Союзом, чий вектор відносин із західними країнами нагадував зигзаг, залежний безпосередньо від світових цін на нафту.

Головний економіст Євразійського банку розвитку Ярослав Лісоволик зазначає, що для проведення реформ владі спершу варто з ними визначитися. Експерт вважає, що влада до президентських виборів не буде робити «болючих реформ».