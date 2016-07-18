Мінінфраструктури схвалило 75% знижку на заходження в порт "Южний" танкерів з нафтою для транзиту

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури України схвалив клопотання державної компанії - оператора нафтотранспортної системи України «Укртранснафти» щодо встановлення 75% знижки для тарифів портових зборів на заходження в порт «Южний» танкерів із нафтою в режимі транзиту.

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«Кілька годин тому тарифним комітетом Мінінфраструктури було задоволено клопотання «Укртранснафти» щодо встановлення економічно привабливих тарифів портових зборів на заходи танкерів із нафтою в порт «Южний» і встановлено 75% знижку портових зборів на такі танкери в режимі транзиту», - повідомив перший заступник генерального директора «Укртранснафти» Андрій Пасішник.

Також він повідомив, що таке рішення створює привабливі умови для запуску транзиту нафти з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди».

Раніше повідомлялося, що в 2011 році азербайджанська нафта сорту Azeri Light поставлялася на українські НПЗ, в тому числі через нафтопровід «Одеса-Броди». Крім того, нафта з Азербайджану цим шляхом надходила транзитним маршрутом до Білорусі.

Також у 2012 році велися переговори з польською стороною про будівництво трубопроводу до польського Плоцька, що дало б можливість поставляти каспійську нафту на європейський ринок. Проект будівництва був розроблений «Інститутом транспорту нафти», його інвестором виступала компанія "Міжнародне трубопровідне підприємство "Сарматія", замовником з української сторони виступила "Укртранснафта", а з польської - компанія ILF Consulting Engineers Polska Sp.z.o.o.

В жовтні 2013 року польська сторона відмовилася виділити кошти на добудову трубопроводу.

29 квітня 2016 року міністр енергетики Ігор Насалик за підсумками зустрічі з послом Ірану повідомив, що Іран зацікавлений в прокачуванні своєї нафти через український нафтопровід «Одеса-Броди».

14 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час переговорів із президентом України Петром Порошенком також заявив, що Азербайджан зацікавлений у відновленні роботи українського нафтопроводу «Одеса-Броди» як одного зі шляхів постачання каспійської нафти на європейський ринок, та дав доручення відродити цей проект.