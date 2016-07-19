Ціни на нафту продовжують знижуватися

Світові ціни на нафту у вівторок знижуються, продовжуючи негативну динаміку попередніх торгів, оскільки інвестори стурбовані збереженням надлишком пропозиції на ринку "чорного золота", свідчать дані торгів.

Читайте такожЦіна нафти на рівні $40 є пороговим значенням для Росії - Bloomberg

Станом на 08.41 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,23% - до 46,85 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,28% - до 45,81 долара за барель, передає Прайм.

"Чорне золото" у вівторок дешевшає, відіграючи побоювання інвесторів про збереження надлишку пропозиції на ринку нафти. Багато в чому це пов'язано з подіями в Туреччині, де минулого тижня була здійснена невдала спроба державного перевороту. Очікування інвесторами можливих перебоїв у поставках нафти турецькою стороною не виправдалися, оскільки владі країни досить швидко вдалося врегулювати ситуацію.

Читайте такожМЕА прогнозує зростання попиту на нафту наступного року

"Ціни на нафту впали, оскільки побоювання щодо перебоїв з поставками в Туреччині вщухли. Нафта, за словами міністра енергетики країни, продовжила безперешкодно поставлятися через Туреччину після невдалого державного перевороту", - цитує агентство Рейтер слова аналітиків з банку ANZ.

На цьому тлі інвестори проігнорували повідомлення від Міненерго США, опубліковане в понеділок. На думку міністерства, країна в серпні знизить видобуток сланцевої нафти порівняно з липнем на 99 тисяч барелів на добу - до 4,553 мільйона барелів на добу.

У той же час, увага інвесторів у вівторок зосереджена на публікації даних від Американського інституту нафти (API) щодо динаміки запасів "чорного золота" в США за тиждень, що завершився 15 липня. Потім, у середу, свої дані за показником повідомить Міненерго країни. Аналітики агентства Рейтер очікують, що запаси нафти в США знизилися на 2,2 мільйона барелів - до 519,6 мільйона барелів.