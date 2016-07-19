Десята у світі з видобутку нафти Мексика збільшила імпорт бензину до 62%

Десята у світі з видобутку нафти Мексика у липні вперше у історії дійшла до показника імпортного бензину в обсязі 62% від усього, що використовується в країні.

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Як повідомляє Excelsior з посиланням на документи нафтової компанії Pemex, в липні обсяг імпорту бензину становить 504,6 тисячі барелів на добу, а попит на національному ринку — 815 тисяч барелів. У липні 2015 року показник імпорту бензину становив щодня 379 тисяч барелів, передає РИА Новости.

В абсолютних показниках цифри за липень не є рекордом — в листопаді 2015 року країні знадобилося закуповувати за кордоном майже 510 тисяч барелів на день, однак у процентному співвідношенні це значення не досягло тоді 60% (59,7%).

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За даними міністерства економіки Мексики, з січня по квітень цього року латиноамериканська країна купила бензину на 3 мільярди доларів у США, Нідерландах, Іспанії, Індії, Багамах, Нідерландських Антильських островах, Франції, Тринідаді і Тобаго.

Мексика займає 10-ту позицію в світі щодо нафтовидобутку, проте більшу частину споживаного країною бензину їй доводиться імпортувати. Це пояснюється браком переробних потужностей всередині самої Мексики. В результаті запущеної в кінці 2013 року енергореформи, яка вперше майже за 80 років дозволила допуск приватних інвесторів у галузь, Мексика розраховує залучити в нафто - і газовидобування мільярди доларів.