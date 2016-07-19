Goldman Sachs погіршив прогноз по видобутку нафти в США

Видобуток нафти в США в 2017 році може скоротитися в порівнянні з 2016 роком в середньому на 370 тисяч барелів на день, вважають аналітики Goldman Sachs, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

"Раніше експерти Goldman Sachs прогнозували зниження на 360 тисяч барелів на день. На 2016 рік аналітики банку очікують зниження видобутку в середньому на 685 тисяч барелів на день", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що видобуток нафти знизиться на таких сланцевих родовищах США, як Permian, Eagle Ford, Bakken і Niobrara, на 760 тисяч барелів на день між четвертим кварталом минулого року і четвертим кварталом поточного року у разі, якщо кількість бурових установок залишиться на колишньому рівні.

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"Згідно з даними нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, кількість бурових установок у США в червні збільшилася на 9 одиниць, або на 1,95% в місячному вираженні, і склала 417 одиниць", - підкреслює видання.

В понеділок управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США опублікувало прогноз, згідно з яким видобуток сланцевої нафти на родовищах найбільших нафтогазовидобувних регіонів США в серпні 2016 року знизиться порівняно з липнем на 99 тисяч барелів — до 4,553 мільйона барелів на добу. Найбільше зниження очікується на родовищах Eagle Ford в Техасі, де видобуток нафти може скоротитися на 48 тисяч барелів на добу — до 1,079 мільйона барелів.