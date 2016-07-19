Гройсман допускає коригування тарифів у разі здешевлення закупівельної ціни на газ

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

«Ми встановили граничну ціну на газ, вище бути не може, а якщо буде ціна на газ (при покупці - УНІАН) нижчою, то встановлена (урядом - УНІАН) ціна теж буде відкоригована», - сказав Гройсман.

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Він нагадав, що на поточний момент ціна на газ для всіх споживачів складає 6800 грн замість 7200 грн, і ця ціна не буде підвищуватися з початком опалювального сезону. «Повірте, ніякого Армагедону не буде (з настанням опалювального періоду - УНІАН)", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Кабінет міністрів України, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6 879 грн за тис. куб. м. Як тоді зазначив глава уряду Гройсман, встановлення єдиної ціни на газ відчують тільки ті, хто наживався на різниці в цінах. При цьому він нагадав, що загальний обсяг коштів, витрачених на компенсацію різниці між ринковою ціною на газ і ціною його фактичної реалізації, вже досяг близько 50 млрд дол.

Одночасно Кабінет міністрів додатково виділив 5,3 млрд грн на субсидії в поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидій в зв'язку з встановленням єдиної ціни. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено в загальній чисельності понад 40 млрд грн. Цієї суми, як відзначають в уряді, вистачить для того, щоб покрити витрати на газ малозабезпеченим громадянам.

Також НКРЕКУ, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м, підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.