Мексика зупинила НПЗ, що дає 20% виробництва бензину в країні

Мексиканська нафтова компанія Pemex зупинила один із шести своїх нафтопереробних заводів, на частку якого припадає 19% виробництва бензину в країні, повідомляє Прайм з посиланням на Financiero.

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Ряд установок заводу Cadereyta в штаті Нуево-Леон, четвертого за величиною в Мексиці, довелося зупинити у вівторок вранці через проблеми з водопостачанням. Поки незрозуміло, коли може бути відновлена робота заводу, проте компанія заявила, що має достатні запаси бензину і дизельного палива.

"Компанія докладає всіх зусилль, щоб відновити діяльність установок і має намір забезпечити своєчасні поставки палива", - повідомив Pemex. Потужність заводу, розташованого біля міста Монтеррей - 275 тисяч барелів на день.

Мексика займає десяту позицію у світі з нафтовидобутку, проте більшу частину споживаного бензину їй доводиться імпортувати. Це пояснюється браком переробних потужностей всередині самої Мексики.

У липні країна вперше в історії дійшла до показника імпортованого бензину в 62%. У липні Мексика закупила за кордоном 504,6 тисячі барелів на добу, тоді як попит на національному ринку становить 815 тисяч барелів.