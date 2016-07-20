Нафта перейшла до зростання на даних про скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у середу, однак підйом був обмеженим в очікуванні виходу офіційних даних про запаси в США.

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До 8.34 ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,32 відсотка до $46,81 за барель після зниження на 0,06 відсотка у вівторок, пише Рейтер.

Ф'ючерси на американську нафту додали 0,31 відсотка до $44,79 за барель. На попередній сесії WTI подешевшала на 1,3 відсотка, опустившись до $44,65.

Нафта "здається досить нестабільною напередодні чергового звіту про запаси, в той час як зміцнення долара також зупиняє ралі", сказав Метт Сміт з дослідницької компанії ClipperData.

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Дані Американського інституту нафти (API) у вівторок вказали на те, що запаси нафти в США впали на 2,3 мільйона барелів до 520,9 мільйона за тиждень, що завершився 15 липня.

Управління енергетичної інформації (EIA) опублікує офіційні дані про запаси пізніше в середу.

Статистичне управління КНР повідомило в середу, що виробництво бензину в Китаї зросло на 8,7 відсотка в червні в річному вираженні до 11 мільйонів тонн, або 3,1 бареля на добу, що стало ще однією ознакою перенасичення ринку нафтопродуктів.

Китай - другий за величиною світовий споживач нафти.