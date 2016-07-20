Україна та Румунія підписали угоду про підключення газотранспортних систем

Оператори газотранспортних систем України (ГТС) і Румунії підписали угоду про підключення газотранспортних систем в точці «Ісакча», яка розташована на україно-румунському кордоні поблизу Орлівки (Україна) та Ісакчі (Румунія), що дозволить забезпечити транзит газу до Болгарії та Греції.

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Про це повідомляє прес-служба компанії - оператора української ГТС «Укртрансгаз».

За інформацією прес-служби, цей маршрут дозволить забезпечити постачання природного газу з України до Болгарії через територію Румунії. Компанії-оператори ГТС планують налагодити постійні та безперебійні поставки газу з України в Болгарію, а також у реверсному режимі.

Разом з підписаними угодами між Грецією і Болгарією, а також Болгарією і Румунією, які стосуються підключення до міжнародного газопроводу, дана угода дозволить в майбутньому забезпечити двосторонній напрямок транзиту газу з України до Греції (на сьогодні - тільки віртуальний північний напрямок).

Згідно з повідомленням, раніше цей маршрут використовувався російським газовим монополістом «Газпромом» для транзиту газу до Болгарії, проте після закінчення терміну дії відповідного договору, Україна і Румунія прийняли рішення керуватися законодавством ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб м.

Також за даними «Укртрансгазу», транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-червень 2016 року зріс на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 38 млрд куб. м.

21 квітня 2016 року президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Румунії Дачіа Чолош домовилися прискорити роботу над документами щодо імпорту природного газу з Румунії до України.

30 червня у прес-службі президента України Петра Порошенка відзначили, що Україна і Болгарія солідарні у своїх позиціях щодо енергетичної незалежності регіону Східної Європи і засуджують будівництво другої гілки російського газопроводу «Північний потік-2».