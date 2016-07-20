Україна нарощує імпорт газу зі Словаччини, збільшивши поставки більш ніж на 50%

Україна, у зв'язку з необхідністю поповнювати запаси газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону, 19 липня збільшила добовий імпорт газу зі Словаччини на 51% порівняно з попередніми днями – до 11,8 млн кубометрів.

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Про це йдеться в оперативних даних словацького оператора ГТС - компанії Eustream.

У компанії зазначають, що 20 липня Україна планує імпортувати зы Словаччини газ в обсязі 12,9 млн куб. м, що на 9,3% більше, ніж днем раніше.

Першу половину червня Україна імпортувала за словацьким маршрутом близько 0,5 млн куб. м/добу. З 15 липня закупівлі почали істотно збільшуватися.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. «Нафтогаз України» до початку наступого опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 млрд куб. м газу.

Держхолдинг планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.