Міненерговугілля виділило Калуську ТЕЦ зі складу "Укрінтеренерго" в окрему компанію

Міністерство енергетики та вугільної промисловості виділив Калуську ТЕЦ із складу державної компанії «Укрінтеренерго», яка займається експортними поставками електроенергії, в окреме державне підприємство «Калуська ТЕЦ – нова».

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Про це йдеться в наказі Міненерговугілля від 13 липня 2016 року, який опублікований на сайті відомства.

«Виділити зі складу державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» відокремлений підрозділ «Калуська теплоелектроцентраль» та створити на його базі державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль - нова», - повідомляється в документі.

Також, згідно з документом, повинна бути створена комісія з реорганізації «Укрінтеренерго» та затверджено план реорганізації компанії.

Згідно з наказом, управління по роботі з персоналом Міненерговугілля після реєстрації нового держпідприємства має підготувати матеріали для укладання контракту з майбутнім керівником «Калуська ТЕЦ – нова». Далі цей керівник повинен буде підготувати статут компанії і провести оцінку майна Калуської ТЕЦ.

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Раніше повідомлялося, що ще з 2013 року компанія «Укрінтеренерго» планувала проведення модернізації Калуської ТЕЦ. Компанія також розробляла для цих цілей техніко-економічне обґрунтування.

У кінці червня 2016 року міністр енергетики Ігор Насалик говорив про те, що вважає за доцільне запропонувати Державному банку розвитку Китаю профінансувати проект реконструкції Калуської ТЕЦ.

Довідка УНІАН. Калуська ТЕЦ була введена в експлуатацію в 1967 р., є основним енергетичним джерелом промислового комплексу і житлово-комунального сектора м. Калуш (Івано-Франківська обл.), входить до складу «Острова Бурштинської ТЕС», який працює з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії" (ENTSO-E). Встановлена електрична потужність Калуської ТЕЦ становить 200 МВт, теплова потужність - 590 Гкал/год.