"Нафтогаз" підтримує пропозицію Єврокомісії про відновлення переговорів із "Газпромом"

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підтверджує свою готовність відновити тристоронні переговори з російським газовим монополістом - компанією «Газпром» для того, щоб погодити умови на придбання російського газу.

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Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу», уточнюючи, що 19 липня віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович запропонував відновити переговори.

«Ми вдячні Європейській комісії за запропоновану допомогу в проведенні тристоронніх переговорів», - цитує прес-служба голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

У повідомленні відзначається, що «Нафтогаз» готовий взяти участь у такій зустрічі найближчим часом і в тому місці, яке підходить для всіх сторін.

Як повідомляв УНІАН, Україна не імпортує природний газ із Росії вже майже 240 днів. Раніше голова «Нафтогазу» Коболєв відзначав, що компанія може покрити всі потреби в імпортному газі за рахунок закупівлі з Європи, а відновлення імпорту з РФ буде здійснено лише за більш привабливою ціновою пропозицією, ніж у європейських постачальників.

Менеджмент «Нафтогазу» заявляє, що запропонована Росією ціна в 167,6 дол./тис. кубометрів газу в третьому кварталі, хоча і є дещо нижчою за європейську, однак вона єдина на весь період, тоді як вартість газу в Європі часто змінюється, і в ІІІ кварталі може бути меншою за ціну «Газпрому».

На початку липня голова «Нафтогазу повідомив, що «Газпром» не підписав додаткову угоду до контракту на придбання Україною газу від 2009 року, без якого український енергохолдинг не буде відновлювати постачання газу від північного сусіда, щоб не послаблювати свої позиції в Стокгольмському арбітражі.