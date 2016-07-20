Іран встановив новий рекорд нафтовидобутку
Іран збільшив видобуток нафти до 4,1 мільйона барелів на добу, при експорті 2,662 мільйона барелів на добу.
Іран продовжує нарощувати нафтовидобуток і на теперішній час довів її до рівня близько 4,1 мільйона барелів на добу, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву голови Асоціації іранських виробників нафтогазового обладнання Реза Падідара.
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"Виробництво сирої нафти в країні у весняно-літній період постійно збільшувалося і досягло на цей час рівня близько 4,1 мільйона барелів на день. Експорт зараз становить 2,662 мільйона барелів на добу. Іран поступово наближається до колишніх своїх позицій як в ОПЕК, так і на світовому ринку", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними Міністерства нафти країни, в період дії щодо Ірану міжнародних економічних санкцій у країні видобувалося щодня в середньому менше 3 мільйонів барелів, а експортні поставки не перевищували 1 мільйон барелів.
Після того як на початку 2016 року було оголошено про зняття санкцій, Іран отримав можливість значно збільшити обсяги видобутку та експорту нафти.