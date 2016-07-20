У Мінекономрозвитку сподіваються, що "Нафтогаз" стане прибутковим та виплатить девіденди

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка 2015 року отримала збиток розміром 25 мільярдів гривень, вже поточного року може отримати прибуток і виплатити дивіденди державі, повідомила заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Юлія Ковалів на брифінгу в Києві.

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"Нафтогаз" - ми очікуємо, що компанія буде прибутковою, і порівняно з 2014 роком, коли ми мали близько 114 мільярдів гривень збитків, до 2016 року держава отримає дивіденди від цієї компанії", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, ТОП-100 державних компаній України 2015 року отримали збиток у 42,6 мільярда гривень, сплативши до державного бюджету 2,5 мільярда гривень у вигляді дивідендів та 6 мільярдів гривень як частину чистого прибутку.

За оцінками Мінекономрозвитку, сукупний прибуток ТОП-100 державних компаній 2016 року може скласти понад 20 мільярдів гривень.