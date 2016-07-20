У Мінекономрозвитку сподіваються, що "Нафтогаз" стане прибутковим та виплатить девіденди
"Нафтогаз України" вже поточного року може отримати прибуток та виплатити дивіденди державі.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка 2015 року отримала збиток розміром 25 мільярдів гривень, вже поточного року може отримати прибуток і виплатити дивіденди державі, повідомила заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Юлія Ковалів на брифінгу в Києві.
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"Нафтогаз" - ми очікуємо, що компанія буде прибутковою, і порівняно з 2014 роком, коли ми мали близько 114 мільярдів гривень збитків, до 2016 року держава отримає дивіденди від цієї компанії", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, ТОП-100 державних компаній України 2015 року отримали збиток у 42,6 мільярда гривень, сплативши до державного бюджету 2,5 мільярда гривень у вигляді дивідендів та 6 мільярдів гривень як частину чистого прибутку.
За оцінками Мінекономрозвитку, сукупний прибуток ТОП-100 державних компаній 2016 року може скласти понад 20 мільярдів гривень.