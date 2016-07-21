Вартість нафти Brent перевищила $47

Світові ціни на нафту в четвер продовжують рости, відіграючи повідомлення Міненерго США про скорочення запасів "чорного золота" в країні, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:57 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,45% - до 47,38 долара за барель, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,42% - до 45,94 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЦіна нафти на рівні $40 є пороговим значенням для Росії - Bloomberg

Наголошується, що згідно з доповіддю Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 15 липня, скоротилися на 2,3 мільйона барелів, або на 0,4% - до 519,5 мільйона барелів. Аналітики при цьому очікували, що показник знизиться на 2,1 мільйона барелів.

"Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) зросли на 0,2 мільйона барелів - до 64,1 мільйона барелів. Запаси бензину в США збільшилися на 0,9 мільйона барелів, або на 0,4% - до 241 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували, що показник скоротиться на 0,833 мільйона барелів. Запаси дистилятів знизилися на 0,2 мільйона барелів, або на 0,1%, - до 152,8 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник збільшиться на 0,6 мільйона барелів", - підкреслює видання.

Крім того, стримує зростання нафтових цін той факт, що частина інвесторів сподівалася на більш значне скорочення запасів.

"Багато учасників ринку очікували сильнішого зниження запасів на тлі піку сезону в США. Ясно, що ці очікування не виправдали себе", - наводить агентство Reuters думку аналітиків Energy Aspects.