Міненерговугілля хоче направити 1 мільярд гривень на підтримку держшахт

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило законопроект про внесення змін до державного бюджету для виділення 1 мільярда гривень фінансової підтримки державним вугледобувним шахтам.

Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

"Міністерство розробило законопроект про внесення змін до Державного бюджету і виділення коштів у сумі 1 мільярд гривень для державної підтримки вугледобувних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, цей законопроект вже пройшов слухання у парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу та був одноголосно підтриманий його членами.

У прес-службі Міненерговугілля також повідомили, що в ситуації, коли багато шахт збиткові, парламент і уряд часто змушені перенаправляти ті гроші, які були призначені на реструктуризацію шахт, на їх підтримку. Щоб уникнути будь практики, міністерство запропонувало окремо виділити кошти на підтримку держшахт.

Читайте такожУкраїна з початку року скоротила видобуток вугілля

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким 350 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених для Міненерговугілля, будуть спрямовані не на реструктуризацію державних вугільних підприємств, а на їх підтримку.

13 травня Міненерговугілля закликав парламент внести зміни в державний бюджет на 2016 рік та передбачити виділення коштів на програму реструктуризації шахтного господарства, а саме – на закриття збиткових шахт, виплату зарплат шахтарям та адаптацію тих, кого буде звільнено у зв'язку з ліквідацією низки вугільних підприємств.

14 червня представники Незалежної профспілки гірників України з посиланням на інформацію міністра енергетики Ігоря Насалика заявили, що Міненерговугілля планує 2017 року виділити з держбюджету 850 мільйонів гривень на дотації державним вугільним підприємствам.