Міненерговугілля хоче направити 1 мільярд гривень на підтримку держшахт
Рада та Кабмін часто змушені перенаправляти гроші, які призначалися на реструктуризацію шахт, на їх підтримку.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило законопроект про внесення змін до державного бюджету для виділення 1 мільярда гривень фінансової підтримки державним вугледобувним шахтам.
Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля.
"Міністерство розробило законопроект про внесення змін до Державного бюджету і виділення коштів у сумі 1 мільярд гривень для державної підтримки вугледобувних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, цей законопроект вже пройшов слухання у парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу та був одноголосно підтриманий його членами.
У прес-службі Міненерговугілля також повідомили, що в ситуації, коли багато шахт збиткові, парламент і уряд часто змушені перенаправляти ті гроші, які були призначені на реструктуризацію шахт, на їх підтримку. Щоб уникнути будь практики, міністерство запропонувало окремо виділити кошти на підтримку держшахт.
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Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким 350 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених для Міненерговугілля, будуть спрямовані не на реструктуризацію державних вугільних підприємств, а на їх підтримку.
13 травня Міненерговугілля закликав парламент внести зміни в державний бюджет на 2016 рік та передбачити виділення коштів на програму реструктуризації шахтного господарства, а саме – на закриття збиткових шахт, виплату зарплат шахтарям та адаптацію тих, кого буде звільнено у зв'язку з ліквідацією низки вугільних підприємств.
14 червня представники Незалежної профспілки гірників України з посиланням на інформацію міністра енергетики Ігоря Насалика заявили, що Міненерговугілля планує 2017 року виділити з держбюджету 850 мільйонів гривень на дотації державним вугільним підприємствам.