Україна збільшила імпорт газу зі Словаччини на 41%

Україна, у зв'язку з необхідністю поповнювати запаси газу для проходження опалювального сезону, з 21 липня збільшила імпорт газу зі Словаччини на 41% – до 18 мільйонів кубометрів.

Про це у Facebook написав прес-секретар держкомпанії "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Сьогодні Словаччина збільшує поставки газу в Україну на 41% - до 18 мільйонів кубометрів", - написав Білявський.

За його словами, таким чином завантаженість словацького газового коридору складе 46%.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.

Першу половину червня Україна імпортувала за словацькому маршруту близько 0,5 мільйона кубометрів/доба. З 15 липня закупівлі почали істотно збільшуватися.

Держхолдинг планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.