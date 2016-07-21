В "Енергоатомі" спростували інформацію щодо причин зупинки енергоблоку на Хмельницькій АЕС

"Ця інформація не відповідає дійсності і почерпнута з невідомих, неперевірених джерел та вводить в оману громадян", - йдеться у повідомленні.

"У публікаціях автори використовують некоректні трактування і заголовки, супроводжуючи їх непрофесійними коментарями, що наносить суттєву шкоду іміджу ядерної енергетики України. Прикро, що до її поширення долучилися народні депутати", - наголосили в "Енергоатомі".

Читайте такожЕнергоблок №1 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі

У повідомленні наголошується, що 16 липня 2016 року о 12:26 енергоблок №1 Хмельницької АЕС було відключено від енергомережі згідно з поданою заявкою через протікання теплоносія в парогенераторі. За попередньою оцінкою, причиною стало порушення герметичності теплообмінної трубки парогенератора.

"За міжнародною шкалою INES дану подію класифіковано рівнем «0» (поза шкалою, що не впливає на безпеку). Порушень меж та умов безпечної експлуатації не виявлено. Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін і знаходиться на рівні природного гама-фону.

Станом на 21 липня 2016 року на першому енергоблоці Хмельницької АЕС триває п’ята доба ремонтних робіт. З 16 липня поточного року на енергоблоці №1 було розпочато планово-попереджувальний ремонт тривалістю 60 діб", - заявили в НАЕК "Енергоатом".

Як наголошують у компанії, енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 985 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,68 млн кВт-г електроенергії, а з початку місяця вироблено 469,01 млн кВт-г електроенергії.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - йдеться у повідомленні.

Довідка

Події за шкалою INES класифікуються за 7 рівнями. Події, що відносяться до нижніх рівнів (1-3), називаються "інцидентами", а до верхніх рівнів (4-7) - "аваріями". Події, не суттєві з точки зору безпеки, класифікуються нижче шкали рівнем "0" і називаються "відхиленнями". Події, що не мають відношення до безпеки, не входять до шкали і вважаються "поза шкалою".