Гройсман назвав точку зростання української економіки

Ефективне й економне використання ресурсів може і має стати точкою зростання для української економіки, яка на даний момент залишається слабкою. Про це під час зустрічі з регіональними ЗМІ сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Економіка дуже слабка. Але якщо ми подивимося на потенційні можливості, ми побачимо великі резерви, які не використані, на жаль. Один з таких резервів - енергетика і енергоефективність. Це дуже актуально, оскільки країна має велику енергетичну залежність. Це зменшує можливості зростання, змушує витрачати великі (фінансові - УНІАН) ресурси на те, що ми можемо економити. Зрештою, ми неконкурентоспроможні, оскільки ми використовуємо ресурсів в 2-3 рази більше, ніж наші сусіди - та сама Польща», - сказав очільник уряду.

При цьому він уточнив, що встановлення єдиної ринкової ціни на газ для всіх категорій споживачів з одночасним наданням допомоги малозабезпеченим дасть змогу виправити ситуацію. «Через два-три роки ми станемо більш енергоефективними», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Кабінет міністрів, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тис. куб. м. Як тоді зазначив глава уряду Гройсман, встановлення єдиної ціни на газ відчують лише ті, хто наживався на різниці в цінах. Водночас Кабмін додатково виділив 5,3 млрд грн на цьогорічні субсидії, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидій. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено загалом понад 40 млрд грн.

13 липня Кабмін затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дає змогу реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує після завершення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу цей фонд. Однією з цілей його створення є зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже в 2017 році фонд може залучити близько 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету й приватних інвесторів.