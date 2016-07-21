Україна до кінця липня значно збільшить закупівлі газу з Європи

Україна до кінця липня збільшить закупівлі газу по всім європейським напрямкам до 40 мільйонів кубометрів на добу, повідомив журналістам глава держхолдингу "Укртрансгаз" Ігор Прокопів.

"Зараз завдання завантажити 40 мільйонів за добу", - сказав Прокопів, повідомивши, що мова йде про закупівлі палива за європейськими напрямками - Словаччина, Угорщина, Польща.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.

Першу половину червня Україна імпортувала по словацькому маршруту близько 0,5 мільйона кубометрів/доба. З 15 липня закупівлі почали істотно збільшуватися.

Держхолдинг планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.