Гройсман розповів, куди підуть прогнозовані доходи поки збиткового "Нафтогазу"

Доходи національного енергохолдингу «Нафтогаз України», який у поточному році має вийти на показники прибутковості і вперше за кілька років сплатити дивіденди державі, будуть спрямовані на модернізацію загальної енергосистеми країни, а також на збільшення власного видобутку ресурсів. Про це в ході зустрічі з представниками регіональних ЗМІ сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Ми будемо інвестувати у власний видобуток і модернізацію енергосистеми. Це побудує незалежну країну», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Держхолдинг «Нафтогаз України» перебуває в стадії реорганізації органів управління. Кабінет міністрів України 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління НАК «Нафтогаз України» ухвалив новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. До складу холдингу входять такі компанії, як «Укргазвидобування», «Укртрансгаз», «Укртранснафта». Також група «Нафтогаз» володіє пакетом акцій інших компаній, наприклад, «Укрнафта», «Укртатнафта».

У 2015 році «Нафтогаз» отримав збиток у розмірі 25 млрд грн.