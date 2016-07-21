В українські сховища в серпні-вересні планують закачати 3,4 мільярда кубів газу

Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м, повідомив журналістам голова держхолдингу «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.

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«На серпень треба закачати близько 1,4 млрд кубометрів, на вересень - 1,9 млрд кубометрів і вийти приблизно на 14,2 млрд кубометрів до початку опалювального сезону, - сказав Прокопів. - Якщо буде теплий жовтень, будемо намагатися максимально закачувати ще і в жовтні».

За його словами, за сприятливих погодних умов Україна зможе довести запаси газу в сховищах до початку опалювального сезону до рівня 14,5-15 млрд кубометрів.

Також, Україна до кінця липня збільшить закупівлі газу на всіх європейських напрямках до 40 млн кубометрів на добу, «Зараз завдання завантажити 40 млн на добу», - сказав Прокопів, повідомивши, що мова йде про закупівлі палива за європейськими напрямками - Словаччина, Угорщина, Польща.