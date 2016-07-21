"Укренерго" має намір знизити ціну закупівлі на енергообладнання в 2016 році, використовуючи систему торгів ProZorro - керівник компанії

Про це під час прес-конференції на тему: «Оголошення тендеру на закупівлю 25 трансформаторів» сказав тимчасово виконуючий обов'язки директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Очікувана вартість 1 кіловольт-ампер (кВА) потужності трансформаторів встановлена на рівні $12, однак ми сподіваємося на суттєве її зниження в ході майбутнього тендеру», - зазначив він.

Читайте також"Укренерго" з початку року збільшило прибуток на 29%

Також Ковальчук анонсував проведення наступних трьох закупівель.

«21 липня ми оголошуємо перші торги на реактори для підстанцій «Запорізька», «Дніпровська» і «Західноукраїнська» з напругою 750 кВ. Очікувана вартість цього тендеру складає 365, 5 млн. грн», - сказав він.

Крім того, Ковальчук сказав, що компанія планує 28 липня оголосити торги на купівлю трансформаторів для підстанцій «Вінницька» і «Західноукраїнська» з напругою 750 кВ, очікуваною вартістю - 839, 6 млн. грн. 29 липня «Укренерго» має намір оголосити торги на трансформатори для підстанцій «Гірська», «Суми», «Артема», «Поляна», «Рівне», «Первомайськ» та «Білоцерківська» з напругою 330 кВ. Очікувана вартість цієї закупівлі складе 535,4 млн. грн.

За інформацією прес-служби компанії, дані закупівлі необхідні для оновлення застарілого парку устаткування високовольтних підстанцій, зокрема, працюючих трансформаторів і шунтуючих реакторів.

Також у компанії повідомили, що ціна 1 кВА на попередньому тендері, за підсумками якого компанія закупила в «Запоріжтрансформатора» обладнання на 928,6 млн грн, склала $7,8 за 1 кВА, в той час як середня ціна пропозиції дорівнювала $14 за 1 кВА, а в інвестиційній програмі на 2015 рік була закладена вартість в $24 за 1 кВА.

«Економія від очікуваної вартості закупівлі устаткування тоді становила понад 1,1 млрд. грн», - підкреслили в прес-службі «Укренерго».

Крім того, повідомляється, переможець попереднього тендера - "Запоріжтрансформатор" вже приступив до виконання замовлення для «Укренерго». На сьогодні перші чотири трансформатори вже виготовлено виробником у межах контракту, вони пройшли випробування і готуються до відвантаження.

У прес-службі також зазначили, що економія на закупівлі «Укренерго» буде мати позитивний вплив для громадян України, оскільки джерелом фінансування компанії також є тариф на електроенергію, який визначає Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Представляючи інвестиційну програму, колишній генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після цього «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів (22 од.). За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство "Запоріжтрансформатор".

В кінці липня 2015 року прем'єр Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель в держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів.

У жовтні 2015 року в офісі «Укренерго» були проведені обшуки правоохоронними органами, а також був відсторонений від виконання своїх зобов'язань Касич.

У лютому 2016 року компанія провела новий тендер. Під час розкриття цінових пропозицій стало відомо, що той же "Запоріжтрансформатор" запропонував найменшу ціну. Загальна сума за трьома лотами склала 928,59 млн грн.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Запоріжтрансформатор» входить в групу «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.