Нафта може завершити тиждень падінням через побоювання щодо надлишку "чорного золота"

Ф'ючерси на нафту знижуються в п'ятницю, продовжуючи зниження після провалу під час попередньої сесії, оскільки інвестори ще раз проаналізували дані зі США і вирішили, що вони свідчать про надлишок нафти на ринку, в той час як обсяг експорту чорного золота з Іраку зростає.

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Проблема глобального перенасичення слабшає, однак з урахуванням величезних обсягів нафти, що зберігаються в резервуарах і танкерах на суші і воді, ребалансування ринку займає більше часу, ніж очікувалося, пише Рейтер.

До 9.50 нафта WTI впала на 29 центів до $44,46 за барель. Напередодні її вартість впала на 2,2 відсотка.

Нафта Brent знизилася на 13 центів до $46,07 за барель. У четвер ціна марки знизилася на 97 центів, або 2,1 відсотка. Brent може подешевшати приблизно на 3 відсотки цього тижня.

Фактором підтримки є зниження курсу долара в п'ятницю, яке робить номіновані в американській валюті ціни на нафту вигіднішими для власників інших валют.