Польща відмовила Росії у дозволі будувати газопровід "Північний потік-2"

Польща відмовилася від узгодження спільного підприємства зі створення «Північного потоку–2», повідомляється на сайті польського антимонопольного відомства UOKiK, передає Slon.ru.

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Як зазначив регулятор, створення компанії з будівництва газопроводу може призвести до обмеження конкуренції на ринку газу. При цьому, зазначає антимонопольне відомство, «Газпром» і так домінує на польському ринку, «Північний потік–2» може підсилити позиції російської компанії.

Учасники консорціуму «Північний потік–2» можуть представити свої відгуки на рішення антимонопольників протягом двох тижнів. UOKiK зазначив, що заперечення відомства не означають остаточного рішення.

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Раніше в липні голова ради директорів російського «Газпрому» Віктор Зубков говорив, що РФ направила запит про будівництво газопроводу Польщі та Німеччині одночасно.

Німеччина, за його словами, дала дозвіл протягом 18 днів, польська ж влада вислала «Газпрому» шість додаткових запитів. Як уточнював Зубков, відповідь польського регулятора очікувалася до кінця серпня.

«Північний потік–2» повинен пройти з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Дві гілки першого «Північного потоку» транспортують 55 млрд кубометрів газу в рік. Потужність третьої та четвертої гілки повинна бути аналогічною.