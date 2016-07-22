"Нафтогаз" у другому кварталі не здійснював імпорт газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у другому кварталі 2016 року не здійснювала імпорт природного газу в Україну, - повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні наголошується, що "Нафтогаз" відновив закупівлю газу за власні кошти у європейських постачальників в липні 2016 року. Таким чином у другому кварталі поточного року імпорт природного газу з Європи в Україну здійснювали приватні компанії.

За інформацією компанії, за попередні три квартали – з липня минулого року по квітень – "Нафтогаз" імпортував 7,4 мільярда кубометрів газу, з них 5 мільярдів кубометрів – з Європи, 2,4 мільярда кубометрів - з Росії.

При цьому компанія повідомляє, що в липні 2015 року мінімальна ціна палива від одного постачальника з Європи перебувала на рівні 283 долара/тисяча кубометрів (при поставці до кордону України). Далі щомісяця спостерігалося зниження цін, і в квітні поточного року вартість газу від одного постачальника становила 189 доларів/тисячу кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

Першу половину липня Україна імпортувала за словацькому маршруту близько 0,5 мільйона кубометрів/добу і близько 0,4 мільйона кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацької та угорської маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.