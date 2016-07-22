Запорізька АЕС з 29 липня по 22 жовтня зупинить на ремонт четвертий енергоблок

Найбільша по потужності атомна станція України - Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної генеруючої компанії "Енергоатом", подала заявку на виведення енергоблоку №4 капітальний ремонт з 29 липня по 22 жовтня 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, в період ремонту заплановано виконати капітальний ремонт реакторної установки з повним вивантаженням активної зони, а також капітальний ремонт парогенератора №1, головного циркуляційного насоса № 2 та іншого обладнання.

За інформацією прес-служби, на сьогодні на Запорізькій АЕС в роботі перебувають 3 енергоблоки, при цьому сумарна потужність генераторів становить 2 470 МВт.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Запорізька АЕС підключила до енергомережі країни блок №3 після завершення планового капітального ремонту.

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Станом на 22 липня в ремонті досі знаходяться перший, другий і п'ятий блоки станції. Так, на енергоблоці №1 Запорізької АЕС – 217-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №2 – 159-е доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №5 - 59-е доба середнього планового ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і понад 22% від загального виробітку електроенергії в країні.