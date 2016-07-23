П'ятий енергоблок Запорізької АЕС після ремонту достроково підключили до енергосистеми

П'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції достроково підключено до енергосистеми після закінчення планового середнього ремонту.

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Як повідомляється на сайті Запорізької АЕС, підключення було здійснено о 08:44, ведеться набирання потужності.

На даний момент на Запорізькій АЕС у роботі перебувають чотири енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 860 МВт.

Крім того, тривають планові ремонти енергоблоків №1, №2. Йде 218 доба капітального ремонту енергоблоку №1, 160 доба середнього ремонту енергоблоку №2. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає, наголошується в повідомленні.

З початку року Запорізька АЕС виробила понад 15 млрд кВтг електроенергії.