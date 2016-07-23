Суд порушив 5 статтю Європейської конвенції про захист прав людини, арештувавши заступника голови "Нафтогазу" Перелому - правозахисник

Про це заявив український правозахисник, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

На його думку, суд не мав підстав вважати, що Перелома почне переховуватися.

Читайте також"Нафтогаз" у другому кварталі не здійснював імпорт газу

"Ця справа вже п’ять місяців як порушена, і Перелома їздив за кордон і міг втекти багато разів, але не втік - повертався і ретельно ходив на всі допити. Тому жодних підстав думати, що є ризик, що він втече, немає", - заявив правозахисник.

Крім того, Захаров підкреслює, що у Переломи хвора матір, і він сам хворіє, а також має маленьку дитину.

"В цій ситуації садити в СІЗО - це пряме порушення 5 статті (Європейської конвенції про захист прав людини - ред.), але тим не менше його посадили. Це наша біда і наша проблема - нашим правоохоронним органам простіше мати людину в СІЗО, бо тоді вона буде більш гнучкою, краще буде погоджуватися на різні речі, краще буде співпрацювати зі слідством. Вони йдуть на такі кроки, порушуючи права людини", - заявив Захаров.

"Якщо НАБУ з цим пов’язане, мені буде дуже прикро, адже я брав участь у виборі кандидата на посаду директора НАБУ і дуже сподівався, що це буде правоохоронний орган більш модерний і більш сучасний - який не буде порушувати права людини... А якщо так відбувається, то це дуже погано", - підсумував український правозахисник.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва 17 липня арештував Перелому терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 80 млн грн.

Разом з тим, представники САП і НАБУ просили про заставу в 205 млн грн.

Після оголошення рішення суду Перелома сказав, що у нього немає такої суми коштів і немає можливості знайти суму застави в такому розмірі.

"Будемо сподіватися на апеляцію", - сказав він.

14 липня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що Перелома і заступник директора ОПЗ Микола Щурик затримані у справі про нібито розтрату коштів підприємства.