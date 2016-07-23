Суд порушив 5 статтю Європейської конвенції про захист прав людини, арештувавши заступника голови "Нафтогазу" Перелому - правозахисник
Суд порушив 5 статтю Європейської конвенції про захист прав людини, обравши запобіжний захід у вигляді утримання під вартою першому заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" – голові наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) Сергію Переломі.
Про це заявив український правозахисник, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
На його думку, суд не мав підстав вважати, що Перелома почне переховуватися.
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"Ця справа вже п’ять місяців як порушена, і Перелома їздив за кордон і міг втекти багато разів, але не втік - повертався і ретельно ходив на всі допити. Тому жодних підстав думати, що є ризик, що він втече, немає", - заявив правозахисник.
Крім того, Захаров підкреслює, що у Переломи хвора матір, і він сам хворіє, а також має маленьку дитину.
"В цій ситуації садити в СІЗО - це пряме порушення 5 статті (Європейської конвенції про захист прав людини - ред.), але тим не менше його посадили. Це наша біда і наша проблема - нашим правоохоронним органам простіше мати людину в СІЗО, бо тоді вона буде більш гнучкою, краще буде погоджуватися на різні речі, краще буде співпрацювати зі слідством. Вони йдуть на такі кроки, порушуючи права людини", - заявив Захаров.
"Якщо НАБУ з цим пов’язане, мені буде дуже прикро, адже я брав участь у виборі кандидата на посаду директора НАБУ і дуже сподівався, що це буде правоохоронний орган більш модерний і більш сучасний - який не буде порушувати права людини... А якщо так відбувається, то це дуже погано", - підсумував український правозахисник.
Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва 17 липня арештував Перелому терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 80 млн грн.
Разом з тим, представники САП і НАБУ просили про заставу в 205 млн грн.
Після оголошення рішення суду Перелома сказав, що у нього немає такої суми коштів і немає можливості знайти суму застави в такому розмірі.
"Будемо сподіватися на апеляцію", - сказав він.
14 липня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що Перелома і заступник директора ОПЗ Микола Щурик затримані у справі про нібито розтрату коштів підприємства.