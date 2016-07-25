Страх надлишку: ціни на нафту знижуються

У ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Серпневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася на 0,29%, до $44,06 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні впали на 0,26%, до $45,57 за барель.

Читайте такожНафта може завершити тиждень падінням через побоювання щодо надлишку "чорного золота"

"Стримуючі фактори посилюються у другому кварталі 2016 року, звідси наше "ведмеже" переконання з приводу ціни на нафту... Попит на нафту з боку нафтопереробних заводів на нафту істотно нижчий за попит на кінцевий продукт", - наводить агентство Reuters думку неназваного аналітика Morgan Stanley.

Він пояснив, що цьому сприяють стійкі поставки нафти з боку США та зниження попиту на паливо для транспорту, а також надлишок запасів палива на нафтопереробних заводах . Зростаючі економічні ризики також створюють ризики подальшого зниження цін на "чорне золото".

Крім того, аналітики продовжують відігравати опубліковані в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes щодо зростання кількості бурових установок у США. За підсумками робочого тижня, що завершився 22 липня, кількість бурових установок у США збільшилася на 15 одиниць і склала 462 одиниці. У річному вираженні показник знизився на 414 одиниць, або на 47,26%. Кількість нафтових бурових установок зросла на 14 одиниць - до 371 штуки. Кількість газодобувних установок скоротилася на 1 одиницю та склала 88 одиниць.