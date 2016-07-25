Індія може об'єднати 13 нафтових держкомпаній в корпорацію

Уряд Індії може розпочати консультації щодо об'єднання в єдину держкорпорацію 13 державних нафтових компаній, повідомляє Прайм з посиланням на Economic Times.

"Питання створення великої нафтової держкорпорації вже вивчалося владою Індії 2005 року, але тоді урядова комісія вирішила, що це буде "недоцільно в поточний момент". Тепер, за даними видання, кабмін знову зацікавився питанням, міністерство нафти і газу проводить оцінку потенційного злиття. Офіційно міністерство не коментує цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що корпорацію планують створити на основі найбільшого нафтовиробника Індії Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum, GAIL, Mangalore Refinery Petrochemicals (MRPL), Chennai Petroleum, Numaligarh і Oil Refinery India.

Як повідомляв УНІАН, у березні індійські компанії домовилися про купівлю до 49,9% в одному з найбільших проектів "Роснефти" - "Ванкорнефти".

Сума передбачуваних угод не розкривається. Весь Ванкор можна оцінити в 9-12 мільярдів доларів, говорить аналітик Raiffeissenbank Андрій Поліщук. Отже, сума угоди з індійськими компаніями може скласти 4,5-6 мільярдів доларів.