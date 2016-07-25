Сьогодні у Дніпрі відключать електроенергію (список адрес)

Ремонтники проводять профілактичні роботи на мережах електропостачання.

Про це йдеться у повідомлені Depo.ua з посиланням на ДТЕК "Дніпрообленерго". 25 липня у Дніпрі від електроенергії відключать: вул. Крюковська, вул. Михайлівська, вул. Вітчизняна, вул. Артюшенко пр.Петровского, 2. Читайте такожНаступного тижня в кількох районах Харкова відключать воду вул. Перлова, 1-31, 2-12; ПП Разоренова Н.І. кіоск; вул. Заповідна, 1-23, 2-36; пров. Заповідний, 1-13, 2-8; вул. Безлісна, 18-84, 19-37, 45-87; ПАТ "Дніпрогаз" катодна станція; вул. Колгоспна балка, 1-51, 2-52; вул. Загорянська, 3-5, 6-10, 18, 18а; вул. Ставкова, 1-7, 2 пров. Народний, 1-16, 2-17; церква; ФОП Лисак О.І. магазин "Червона школа"; вул. Народна, 1-37, 2-38; вул. Марка Озерного, 57; вул. Чугуївська, 14-58, 15-57; ПАТ "Дніпрогаз" катодна станція; вул. Весняна, 44; вул. Приовражне, 4, 6, 8, 8а; пров. Зеленодольськ, 1-9, 2-8; вул. Бр.Каменскіх, 1-55, 2-40; вул. Іркутська, 2-68, 9-63; пров. Квітковий, 88; пров. Рязанський, 1-3; вул. Міська, 1-41, 4-30; вул. Пролетарська, 18-60, 23-101; ФОП Нечепуренко А.І. кіоск; пров. Ніжинський, 2-18, 3-27;

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