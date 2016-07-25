Запаси газу в українських сховищах зросли до 10,2 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 16 по 23 липня збільшилися на 2,6%, або на 261 мільйон кубометрів, - до 10,254 мільярда з 9,993 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ за станом на 23 липня становив близько 43,6 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна припинила вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати до сховищ в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

Першу половину липня Україна імпортувала за словацькому маршруту близько 0,5 мільйона кубометрів/добу і близько 0,4 мільйона кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацької та угорської маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.