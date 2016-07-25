Україна продовжує нарощувати імпорт газу зі Словаччини

Україна, у зв'язку з необхідністю поповнювати запаси газу для проходження опалювального сезону, з 23 липня збільшила імпорт газу зі Словаччини на 22,7% – до 22,1 мільйона кубометрів/добу з 18 мільйонів кубометрів.

Про це йдеться в оперативних даних словацького оператора ГТС - компанії Eustream.

За даними держкомпанії "Укртрансгаз", Україна 23 липня також імпортувала 2,3 мільйона кубометрів газу з Угорщини і 3,6 мільйона кубометрів з Польщі. Таким чином, 23 липня наша країна імпортувала 28 мільйонів кубометрів.

Раніше глава держхолдингу "Укртрансгаз" Ігор Прокопів розповів, що Україна до кінця липня збільшить закупівлі газу по всім європейським напрямкам до 40 мільйонів кубометрів на добу.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.

Першу половину червня Україна імпортувала словацьким маршрутом близько 0,5 мільйона кубометрів/добу. З 15 липня закупівлі почали істотно збільшуватися.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.