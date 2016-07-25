Голова "Енергоатома" змінив гендиректора Запорізької АЕС

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський звільнив з посади генерального директора Запорізької атомної електростанції В'ячеслава Тищенка, призначивши тимчасовим гендиректором АЕС головного інженера станції Юрія Кульбу.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на наказ президента "Енергоатома" від 22 липня 2016 року.

"Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Запорізької АЕС призначений головний інженер станції (перший заступник генерального директора) Юрій Кульба", - йдеться в повідомленні.

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"Іншим наказом президента "Енергоатома" генеральний директор ЗАЕС В'ячеслав Тищенко з 22 липня 2016 року переведений на посаду радника постійного представника президента "Енергоатома" на майданчику ЗАЕС", - відзначили в прес-службі.

У компанії також нагадали, що Тищенко обіймав посаду генерального директора ЗАЕС з вересня 2003 року.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію 1984 року, другий - 1985 р., третій - 1986 року, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - 1995 року. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.