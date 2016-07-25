"Харківобленерго" скоротило прибуток майже в 600 разів

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України "Харківобленерго" в січні-червні 2016 року скоротила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2015 року в 576 разів - до 241 тисячі гривень з 139,4 мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні "Харківобленерго", розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від реалізації продукції в січні-червні 2016 року збільшився порівняно з січнем-червнем 2015 роки на третину - до 3,030 мільярда гривень з 2,311 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Харківобленерго" володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Харківської області, обслуговує їх і поставляє електроенергію кінцевим споживачам регіону.

Державі належить 65% акцій "Харківобленерго", Garensia Enterprises Limited (Кіпр) – 29,8% акцій.