"Хмельницькобленерго" скоротив прибуток в 4 рази

Одна з найбільших в Україні енергопостачальних компаній "Хмельницькобленерго", 70% акцій якої належить державі, у січні-червні 2016 року знизила чистий прибуток в 4,2 рази - до 13,4 мільйона гривень з 55,7 мільйона гривень в аналогічному періоді 2015 року.

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Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з документом, виручка "Хмельницькобленерго" за 6 місяців 2016 року зросла на 36,6% - до 856,2 мільйона гривень.

Разом з тим валовий прибуток компанії за звітний період знизилася в 2,5 рази - до 30,3 мільйона гривень з 76,6 мільйона гривень у січні-червні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує виставити на продаж 70% акцій компанії "Хмельницькобленерго" у жовтні-грудні 2016 року.

"Хмельницькобленерго" займається постачанням електроенергії споживачам Хмельницької області. 2015 року компанія збільшила чистий прибуток на 50% порівняно з 2014 роком - до 38,9 мільйона гривень з 25,9 мільйона гривень.