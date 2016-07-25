Польща може позбавити Росію західних партнерів у проекті "Північний потік-2"

Після негативного висновку польського регулятора UOKiK щодо проекту газопроводу "Північний потік-2", яким російський монополіст планує качати газ в Європу дном Балтійського моря в обхід України, у "Газпрому" є кілька варіантів врегулювання ситуації.

Читайте такожУкраїна і Болгарія засуджують будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Найбільш ймовірним є компроміс: компанія піде на поступки за умовами постачань до Польщі. В гіршому випадку "Газпром" буде змушений втілювати проект сам, пише газета «Коммерсантъ».

UOKiK констатував, що ця угода, в антимонопольному законодавстві Польщі характеризується як злиття, "може призвести до обмеження конкуренції". Регулятор вважає, що створення СП може призвести до подальшого зміцнення ринкової влади компанії щодо польських клієнтів".

Заперечення не є остаточними: у компаній консорціуму є два тижні (термін може бути продовжений до місяця), щоб представити свої зауваження, зазначає газета.

Співрозмовники видання вважають, що в цій ситуації можливі чотири варіанти розвитку подій. Найбільш ймовірний — переговори і угода з регулятором, який вже запустив процедуру переговорів.

Читайте також"Нафтогаз" відповів Міллеру: транзит газу через Україну буде в 3-4 рази дешевшим, ніж "Північним потоком-2"

UOKiK може вимагати певної зміни параметрів контрактів на постачання газу до Польщі, а також гарантій збереження і незалежності від "Газпрому", і існуючих схем поставки газу з Німеччини, зазначив співрозмовник газети з польської сторони.

Другий варіант, найменш імовірний — заборона угоди польським регулятором. У такому разі консорціум може спробувати оскаржити це рішення в спеціальному суді з антимонопольним порушень у Варшаві (перша і апеляційна інстанції) або, у випадку невдачі, у Верховному суді Польщі. Втім, статистика спорів на користь регулятора, після поразки у першій інстанції компанії, як правило, не подають апеляцію, додає "Комерсант".

Третій варіант — відкликання консорціумом спрямованого в UOKiK клопотання і завершення угоди без дозволу від регулятора. За словами співрозмовника газети, близького до однієї з компаній консорціуму, згода антимонопольників допомогла б знизити ризики, але не є абсолютно необхідною, оскільки роботи з будівництва "Північного потоку-2" не зачеплять територію Польщі.

Згідно з четвертим варіантом розвитку подій, консорціум відкликає клопотання та змінює свою структуру. Це означає, що "Газпрому" доведеться будувати газопровід самостійно. Технічно це найбільш простий варіант, але він ризикований економічно і позбавить російську компанію всіх політичних дивідендів, які домагалися шляхом залучення західних партнерів.

Нагадаємо, антимонопольний регулятор Польщі UOKiK офіційно заперечив проти створення спільного підприємства "Газпрому" і європейських газових компаній — Shell, Uniper (колишня E-On), Wintershall, OMV і Engie — для будівництва "Північного потоку-2".