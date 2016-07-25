Держкомпанія "Центренерго" за півроку отримала 686 мільйонів прибутку

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» в січні-червні 2016 року отримала 686,4 млн грн чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила зі збитком 268,3 млн грн.

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Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід від реалізації продукції за 6 місяців поточного року становив 5,126 млрд грн, що майже вдвічі більше за аналогічний показник минулого року.

Як повідомляв УНІАН, «Центренерго» за підсумками першого кварталу 2016 року отримала 269,9 млн грн чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила зі збитком 229,9 млн грн.

Довідка УНІАН. «Центренерго» – електрогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільською (Київська обл.), Зміївською (Харківська обл.) та Вуглегірською (Донецька обл.) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.