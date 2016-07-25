Вартість нафти Brent вперше з початку травня впала нижче $45

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з постачанням у вересні під час торгів на біржі ICE в понеділок, 25 липня, опустилася до $44,95 за барель, що на 1,62% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

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У попередній раз нижче за $45 біржова ціна бареля нафти Brent опускалася 11 травня 2016 року. Тоді барель нафти коштував $44,8.

Аналітики пов'язують зниження світових цін на нафту з введенням в роботу нових бурових установок, збільшенням видобутку нафти в США і зміцненням долара, передає РБК.

У липні нафта подешевшала приблизно на 10%, але падіння цін може призупинитися на рівні приблизно $45 за барель, вважають експерти.

До 16:30 вартість бареля Brent на біржі ICE становила $45,06.